Южноуральские пейзажи попали в список самых эффектных панорам России

Два фото с челябинскими просторами попали на выставку

Порожская ГЭС в Саткинском районе и Каменная река в нацпарке «Таганай» попали на фотовыставку «С высоты птичьего полета», которая открылась в аэропорту Домодедово. Панорамами с ИА «Первое областное» поделились в пресс-службе Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.





За каждым кадром — экспедиционная работа команды, состоящей из журналистов и блогеров. Через путешествия они знакомятся с историей, культурой и традициями регионов, открывают новые туристические локации.

«Россия в объективе фотографов предстает многообразной и яркой, сочетая природные контрасты, исторические памятники и современные реалии. Экспозиция открывает для людей новые места, вдохновляет на новые поездки и вызывает интерес к путешествиям», — сказала гендиректор АНО «Центр проектного развития» Инна Хваткова.

Выставка продлится до 27 августа на втором этаже пассажирского терминала в зоне внутренних вылетов.

Возрастное ограничение 0+