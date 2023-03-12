Южноуральцы жалуются губернатору на заваленные снегом улицы

Сообщество «Текслер, помоги!» приняло уже больше десятка обращений, связанных с неубранными улицами

Пришедшее на Южный Урал тепло обернулось сильным дискомфортом для пешеходов и автолюбителей в малых городах Челябинской области. С утра 11 марта в сообщество «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» поступают обращения со всех концов региона: жители жалуются на сугробы, колеи и образующиеся под мартовским солнышком лужи. Первое областное информагентство собрало самые яркие жалобы.



Большинство обращений сводятся к одному: ответственные службы безответственно подходят к уборке снега с дорог и тротуаров.

«Центральная улица Большая Закаменская стала испытанием для местных жителей, дойти до магазина или остановки просто невозможно. Тридцатисантиметровая колея по всей улице. Не дай Бог что-то случится, даже скорая не проедет. Не говоря уже о том, что нужно ходить и в детский садик, школу», — пишет житель Златоуста.

Из Ашинского района поступили две жалобы. Жители миньяра тоже опасаются невозможности вызвать скорую помощь: «Снег не чистят, на площади, под снегом вода, люди проваливаются по колено, во дворах тоже самое, скорая отказывается выезжать. Невозможно не только проехать, но и пройти никак».





«Я живу в другом городе, в выходные приезжала к маме-пенсионерке, 82 года. В переулках дорога не чищена, люди утопают по пояс... ...до школы не добраться в магазин и речи нет. Транспорт тем более. Половодье, администрация не реагирует, как быть? Переулок Пролетарская 103», — уточняет проблемный адрес пользователь Надежда Котова.

В администрации Ашинского района обещают помочь миньярцам в понедельник, 13 марта:

«По информации администрации Миньярского городского поселения на настоящее время, в связи с продолжительными и обильными снегопадами, имеют место затруднения с очисткой некоторых территорий. Подрядная организация ООО „ТЭК“ „МИКС“ ведёт работу по очистке автобусных маршрутов и сопредельных улиц. После чего, с 13 марта, будут проведены работы по уборке территории центральной площади города. Очистка дорог осуществляется ежедневно, задействована вся имеющаяся техника организации», — комментирует пресс-служба муниципалитета.

Жителям Ашинского района вторят катав-ивановцы.

«В этом году выпало очень много снега. Снег в городе в частном секторе никто не чистил ни разу за всю зиму. Сейчас дорогу раскиселило, проехать вообще невозможно. На наши жалобы никто не реагирует. До главы города Елисеева А. невозможно дозвониться. Помогите нам, пожалуйста. Людям нужно выбираться как то на работу, детям в школу», — обращаются к губернатору жители Катав-Ивановска.





В горно-заводской зоне снежные завалы на улицах вполне объяснимы: напомним, в первых числах марта на западе Челябинской области бушевали метели, даже федеральную трассу М-5 «Урал» на несколько дней закрывали для большегрузных автомобилей и автобусов. Жалобы раздаются и с юга области, где также недавно бушевала непогода.

«Карталы просят помощи, по дорогам в городе ни пройти, ни проехать. За всю зиму снег не чистили по-нормальному. Издевательство... В этом году особенно много снега с ноября, и если центральные улицы хоть иногда чистили, то другие просто брошены. Ладно снег не вывозят, но хотя бы дорогу можно прочистить? Сегодня +4, жижа, самое время. А завтра будет — 10. Как людям передвигаться?», — пишут карталинцы.





Жители Фершампенуаза лаконичны: «По улицам и переулкам просто не добраться ни на машине, ни пешком».

Наконец, проблемы с передвижением по раскисшим улицам — у жителей Копейска, причем, как утверждает автор поста, длятся они не первый год.

«Просим обратить внимание, как мы добираемся до своего дома. Это просто невыносимо, рейсовых автобусов нет, такси, зная нашу дорогу, к нам не едут. Пешком — невозможно. Снег тает, у нас тут свое „озеро“, дети, пока идут в школу и из школы — ноги мокрые. Автомобиль — отдельная боль, ходовую часть меняем 2 раза только за весну. Больше двадцати лет живу, и никому нет дело до нашей дороги!», — рассказывает житель копейского поселка Потанино.

Правда, потанинцы уже получили ответ от городских властей. В администрации Копейска обещают, что с 13 марта на всех грунтовках в поселке будет работать грейдер.

«В весенний период запланировано грейдирование с частичной отсыпкой грунтовой дороги за ж/д переезд», — заявили в копейской мэрии.





Напомним, накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже обратился к главам муниципалитетов с требованием усилить работу коммунальных служб по очистке кровель домов — из-за двух трагических случаев с падением ледяных глыб на детей, в Фершампенуазе и Магнитогорске. Теперь южноуральцы просят главу региона отдать распоряжения и по раскисающим дорогам.