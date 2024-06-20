Жители Челябинской области могут зажечь виртуальные свечи в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Такую возможность дает платформа деньпамяти.рф, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Сайт позволяет не только зажечь свечу, но и посмотреть видеоинтервью ветеранов. Платформа содержит более 60 роликов, снятых от первого лица, с рассказами о войне. Здесь можно увидеть интервью фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей.
Акция приурочена ко дню начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года.
Текст: Анжела Кабатчикова