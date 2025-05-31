Южноуральцы завоевали наибольшее количество медалей в первый день Парижского полумарафона

В Нагайбакский район съехались гости из разных регионов и даже стран

В селе Париж подвели итоги первого дня IX Парижского полумарафона. Наибольшее количество медалей завоевали участники из Челябинской области, сообщили организаторы.

В Париже сегодня было жарко в прямом и переносном смысле этого слова: несмотря на изнуряющую жару, тысячи людей собрались, чтобы принять участие в спортивных состязаниях, поддержать участников и просто весело провести время. А развлечений было немало: это и ярмарка ремесленников, и выступления коллективов, и различные тематические площадки.

Старт мероприятию дали министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, олимпийский чемпион Роман Костомаров, основатель забега Светлана Мамедалина.

«Ни для кого не секрет, что спорт объединяет. И как раз Парижский полумарафон является своеобразной площадкой для общения жителей многочисленных регионов нашей страны. Я вас всех поздравляю с открытием и хочу пожелать прекрасного настроения, отличных эмоций, легких забегов, ну и конечно же побед. В добрый путь!»— приветствовал гостей Владимир Иванов.

Сразу после открытия на старт вышли участники забега на 5 километров. Его результаты таковы:

мужчины:



1 место — Петр Швецов, Новосибирск;

2 место — Владимир Попов, Чебоксары;

3 место — Сергей Холин, Кыштым;

1 место — Эльнара Валиуллина, Уфа;

2 место — Ксения Вязникова, Златоуст;

3 место — Кира Корнева, Миасс.

женщины:

После на старты вышли любители северной ходьбы. Самым быстрым среди мужчин оказался Станислав Дмитриев из Екатеринбурга, среди женщин — Галина Киселева из курганского города Далматово. Второе место заняли магнитогорец Артем Полькин и Лилия Упорова из Верхней Пышмы, третье — Дмитрий Тушнолобов из Ревды и Наталья Салатова из Казахстана.

«Эмоций всегда очень много. Я приезжаю сюда уже третий год. Очень атмосферно, дружеская атмосфера. Мне все нравится и, самое главное, всегда соперники достойные. Я с первого раза влюбилась в Париж и всегда уезжаю отсюда вдохновленной»,— поделилась Галина Киселева.

Пьедестал по итогам групповой велогонки на 30 километров заняли только южноуральцы. Причем как среди мужчин, так и среди женщин:

мужчины:



1 место — Георгий Вьюшков, Челябинск;

2 место — Петр Тихонов, Магнитогорск;

3 место — Кирилл Петров, Челябинск;

1 место — Инна Хакимьянова, Миасс;

2 место — Дарья Зинченко, Магнитоорск;

3 место — Людмила Ефремова, Магнитогорск.

женщины:

На этом события первого дня не заканчиваются: впереди — Парижская неделя моды и ночной забег.