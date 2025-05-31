В селе Париж подвели итоги первого дня IX Парижского полумарафона. Наибольшее количество медалей завоевали участники из Челябинской области, сообщили организаторы.
В Париже сегодня было жарко в прямом и переносном смысле этого слова: несмотря на изнуряющую жару, тысячи людей собрались, чтобы принять участие в спортивных состязаниях, поддержать участников и просто весело провести время. А развлечений было немало: это и ярмарка ремесленников, и выступления коллективов, и различные тематические площадки.
Старт мероприятию дали министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, олимпийский чемпион Роман Костомаров, основатель забега Светлана Мамедалина.
«Ни для кого не секрет, что спорт объединяет. И как раз Парижский полумарафон является своеобразной площадкой для общения жителей многочисленных регионов нашей страны. Я вас всех поздравляю с открытием и хочу пожелать прекрасного настроения, отличных эмоций, легких забегов, ну и конечно же побед. В добрый путь!»— приветствовал гостей Владимир Иванов.
Сразу после открытия на старт вышли участники забега на 5 километров. Его результаты таковы:
мужчины:
- 1 место — Петр Швецов, Новосибирск;
- 2 место — Владимир Попов, Чебоксары;
- 3 место — Сергей Холин, Кыштым;
- 1 место — Эльнара Валиуллина, Уфа;
- 2 место — Ксения Вязникова, Златоуст;
- 3 место — Кира Корнева, Миасс.
После на старты вышли любители северной ходьбы. Самым быстрым среди мужчин оказался Станислав Дмитриев из Екатеринбурга, среди женщин — Галина Киселева из курганского города Далматово. Второе место заняли магнитогорец Артем Полькин и Лилия Упорова из Верхней Пышмы, третье — Дмитрий Тушнолобов из Ревды и Наталья Салатова из Казахстана.
«Эмоций всегда очень много. Я приезжаю сюда уже третий год. Очень атмосферно, дружеская атмосфера. Мне все нравится и, самое главное, всегда соперники достойные. Я с первого раза влюбилась в Париж и всегда уезжаю отсюда вдохновленной»,— поделилась Галина Киселева.
Пьедестал по итогам групповой велогонки на 30 километров заняли только южноуральцы. Причем как среди мужчин, так и среди женщин:
мужчины:
- 1 место — Георгий Вьюшков, Челябинск;
- 2 место — Петр Тихонов, Магнитогорск;
- 3 место — Кирилл Петров, Челябинск;
- 1 место — Инна Хакимьянова, Миасс;
- 2 место — Дарья Зинченко, Магнитоорск;
- 3 место — Людмила Ефремова, Магнитогорск.
На этом события первого дня не заканчиваются: впереди — Парижская неделя моды и ночной забег.