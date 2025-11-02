Команда Челябинской области вошла в топ-10 чемпионата «Абилимпикс»

Школьники, студенты и специалисты стали победителями и призерами в разных компетенциях

13 студентов, школьников и специалистов из Челябинской области вошли в число 450 победителей национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ребята привезли золотые и серебряные медали, а также заняли другие призовые места. Имена победителей назвали в региональном министерстве образования и науки.

Участники, получившие золотые медали в категориях «Школьники», «Студенты» и «Специалисты»:

Назира Ганиева, ученица челябинской школы № 39, компетенция «Швея»;

Азамат Сафаров, специальная общеобразовательная школа-интернат № 12 Челябинска, компетенция «Разработчик виртуальной и дополненной реальности»;

Шодиена Хасанбаева, школа № 39 Челябинска, компетенция «Портной»;

Анастасия Стрилко, ЧелГУ, компетенция «Переводчик»;

Камиль Гарипов, МГТУ им. Г.И. Носова, компетенция «Администрирование баз данных»;

Диана Магафурова, Челябинский педагогический колледж № 1, компетенция «Документационное обеспечение и управление архивами».

Серебряные призеры чемпионата:

Ксения Печенкина, ЧелГУ, компетенция «Психология»;

Дарья Егорова, Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова, компетенция «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

Евгений Новиков, Южно-Уральский многопрофильный колледж, компетенция «Кирпичная кладка»;

Никита Ивашута, школа № 1 Златоуста, компетенция «Инженерный дизайн САПР».

Евгений Пирогов, Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева, компетенция «Сварочные технологии».

Кроме того, школьник из Златоуста Данил Скупейко занял 4 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ». Учитель начальных классов из Челябинска Иван Щебетун также занял 4 место. С таким результатом команда Челябинской области вошла в топ-10 среди регионов-победителей.

Все победители получили сертификаты на дополнительное образование и приобретение специализированных технических средств реабилитации.

О том, что в этом году победителями чемпионата станут 450 человек, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на открытии пленарного заседания «От вызовов к решениям: стратегия роста инклюзивного потенциала России через движение „Абилимпикс“».

«Уверен, что эти 450 победителей, будут такими звездочками, ролевыми моделями для всех тех, кто хочет, несмотря на ограничения по здоровью, быть активными членами нашего общества, приносить пользу и реализовывать себя»,— подчеркнул он.

В этом году, помимо студентов и школьников, участниками чемпионата стали ветераны СВО. Всего на чемпионат поступило около 30 тысяч заявок, до финала дошли более 1000 участников, которые успешно преодолели отбор.