Южноуральцы заваливают мусорные контейнеры ветками деревьев

В Центре коммунального сервиса рассказали о последствиях нецелевого использования баков

Регоператор по обращению с отходами бьет тревогу: в Челябинской области обострилась проблема нецелевого использования мусорных контейнеров. Специалисты Центра коммунального сервиса фиксируют в баках аномальное количество отходов, не относящихся к твердым коммунальным, говорится в сообщении пресс-службы ЦКС.

«В контейнеры в огромных количествах складируют ветки, сломанные и спиленные деревья, а также листву и ботву. Рост объемов подобного мусора, скорее всего, связан с прошедшими ливнями и ураганами, во время которых были повалены деревья», — говорится в сообщении.

Складирование в баки непрофильных отходов может иметь серьезные последствия, добавляют в компании.

«Растительный мусор осложняет процесс выгрузки ТКО из баков, что может стать причиной избыточного скопления отходов и образования несанкционированной свалки. Такой мусор может стать причиной поломки механизмов подъема и прессования техники. А попав на сортировочный комплекс, ветки и стволы могут вывести из строя дорогостоящие конвейерные ленты», — говорят в ЦКС.

По вопросу утилизации растительного мусора, собранного в многоквартирном жилом фонде, южноуральцам рекомендуют обращаться в управляющую компанию или в ТСЖ, жители частного сектора могут решать подобные вопросы через муниципальные администрации.

Добавим, помимо веток, в баки также запрещено размещать и другой непрофильный мусор: автомобильные покрышки, туши животных, навоз, строительные отходы (куски бетона, бой кирпича, рубероид, шифер).