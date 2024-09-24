Южноуральцы заваливают контейнерные площадки сеном и строительными отходами

Особенно напряженная ситуация наблюдается в частном секторе

Шкуры животных, сено, навоз и строительный мусор обнаруживают специалисты Центра коммунального сервиса на свалках в Челябинской области. Наиболее проблемные точки сбора мусора находятся в частном секторе, ситуация обострилась с приходом осени. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.



Владельцы частных подворий и дачных домиков начали готовиться к зиме. Южноуральцы наводят порядок в хозяйстве и, по данным Центра коммунального сервиса, игнорируют правила сбора отходов.

В результате в мусорных баках обнаруживаются неожиданные находки: сено, навоз, стволы и спилы плодовых деревьев. А на отдельных контейнерных площадках сотрудники организаций, транспортирующих ТКО, обнаруживают — внимание — отходы от разделки крупного рогатого скота.

Эту проблему не только фиксируют перевозчики отходов, но и замечают сами жители. Южноуральцы обращают внимание, что контейнерные площадки захламлены непрофильными отходами. Горожане пытаются освещать эту тему в социальных сетях, призывая соседей к грамотной сортировке мусора.

Складирование непрофильных отходов, которые не относятся к твердым коммунальным, на контейнерную площадку и в баки запрещено. Вывоз такого мусора не включен в утвержденный министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тариф. Позаботиться о вывозе и утилизации сена, шкур, навоза, стволов и спилов деревьев, а также любых иных непрофильных отходов должны их собственники.

Напомним, что складирование непрофильного мусора усложняет процесс вывоза отходов, поэтому баки могут стоять переполненными по несколько дней.