Южноуральцы зарабатывают призы на медитациях, лекциях и мастер-классах

«ВКонтакте» запустила новую социальную платформу «Другое дело»

На социальной платформе «Другое дело» пользователи соцсети «ВКонтакте» могут получить путешествие на космодром Байконур. Для этого они выполняют простые задания и получают баллы. Их можно обменять на промокоды на онлайн-сервисах, стажировки в крупных компаниях или экскурсии. Сервис стартовал в мае этого года в рамках марафона «Новое знание». Для того чтобы стать участником «Другого дела», нужно лишь иметь учетную запись в социальной сети «ВКонтакте», сообщают создатели платформы.

Задания для участников платформы предельно просты. Например, за пройденные 5 километров можно получить 230 баллов, а за регистрацию в качестве волонтера на портале Dobro.ru — 160. После заработанные очки можно обменять на призы. В качестве заданий участникам проекта предлагают, например, пить воду каждый день на протяжении недели, не забывать завтракать, прослушать интересную лекцию, стать волонтером и так далее.

Для того чтобы пройти стажировку на федеральном телеканале, необходимо иметь 144 375 баллов. Курсы по программированию обойдутся в 2 900 баллов. А вот чтобы попасть на экскурсию на космодром Байконур нужно заработать 288 750 баллов. Подарки участникам предоставляют более 40 партнеров платформы, среди которых федеральные органы власти, банки, крупные медиахолдинги и государственные корпорации.

Некоторые челябинцы уже успели воспользоваться платформой. Региональный координатор ВОД «Волонтеры Победы» Челябинской области Екатерина Баймухаметова несколько недель назад стала участницей «Другого дела». За это время она заработала больше трех тысяч баллов. Тратить их пока не собирается, хочет накопить на подарок «подороже». Главным преимуществом платформы считает приобретение полезных знаний и привычек.

«На мой взгляд, приложение „Другое дело“ — это очень крутой механизм для вовлечения людей в добровольческую деятельность. Там можно пройти даже курс по основам волонтерской деятельности. Кроме этого, там меня привлекли возможности контроля за своим самочувствием — дневник питания и шагомер. Это помогает вырабатывать полезные привычки. В планах — пройти обучающие задания», — поделилась своими впечатлениями Екатерина.

Главный плюс платформы — она будет интересна и полезна всем, вне зависимости от возраста, пола и рода занятий.