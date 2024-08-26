Южноуральцы заняли призовые места в международном конкурсе «Кардо»

Участники соревновались по 11 уличным направлениям

В Ставрополе прошел седьмой сезон международной конкурс-премии «Кардо», в которой призовые места завоевали трое жителей Челябинской области. Они взяли места в категориях «трикинг», «воркаут» и «брейкинг», сообщили в пресс-службе регионального правительства.



В гранд-финале конкурса уличной культуры участвовали 2,5 тысячи человек из 47 стран мира.

«За четыре дня участникам гранд-финала удалось превратить Ставрополь в одну большую площадку для искусства, творчества и свободы самовыражения. И хотя они соревновались в разных направлениях, „Кардо“ — это совсем не про соперничество, это про поддержку, про взаимное восхищение навыками и способностями друг друга», — сказал исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

На награждении объявили победителей по направлениям: BMX, BREAKING, WORKOUT, GRAFFITI, DJ, PARKOUR, SKATEBOARDING, TRICKING, KICKSCOOTERING, FREERUN, HIP-HOP.

Участники из Челябинской области стали призерами в трех направлениях. Александр Лушников завоевал первое место по направлению «Трикинг» (категория «Любители»). Станислав Зданевич занял второе место в категории «Воркаут» (категория «Лучший универсал, мужчины». Артем Дурапов взял третье место по направлению «Брейкинг» (категория Breaking 1×1).

Победители соревнований получили денежные призы и подарки от партнеров международной конкурс-премии «Кардо». Общий призовой фонд составил пять миллионов рублей.