Южноуральцы заняли победные места в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Соревнование по профмастерству проводится среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Жители Челябинской области приняли участие в национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Всего в соревнованиях приняли участие более 2 000 человек из 81 региона России, среди них было 39 южноуральцев.



Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате. Перед его началом к участникам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Впервые этот масштабный и престижный конкурс проходит в онлайн-формате, когда за работой конкурсантов эксперты наблюдают в дистанционном режиме. В этом я вижу несомненные положительные моменты. На наших глазах происходит цифровая трансформация системы профессионального образования. Мы всё ближе подходим к тому, что демонстрационные экзамены и практические работы можно будет выполнять при помощи инновационных виртуальных систем, программ дополненной реальности и 3D-моделирования. Это, безусловно, станет новым шагом к максимальной доступности профессионального обучения любой сложности. Я желаю всем конкурсантам упорства, целеустремлённости и оптимизма. Верьте в свои силы, и успех обязательно придет к вам!» — подчеркнул глава региона.

Конкурсанты из Челябинской области вошли в десятку лучших в командном зачете. Всего в копилку региона принесли 8 наград: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.

«Золото чемпионата досталось Кравченко Владиславу („Столярное дело“) и Степановой Анастасии („Переводчик“). Серебро чемпионата получили Андреев Алексей („Предпринимательство“), Бикбов Артур („Столярное дело“), Верховых Иван („Массажист“). Бронзу чемпионата получили Тимофеева Татьяна („Роспись по шелку“), Розыкова Мехрона („Портной“), Шафикова Диана („Вязание крючком“)», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Благодаря чемпионату множество конкурсантов сможет найти работу. После проведения соревнований в прошлые годы предложения от работодателей получили более четырёх тысяч участников.