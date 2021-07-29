Южноуральцы заказывают чаще всего доставку бананов и репчатого лука

В торговой сети «Пятерочка» сделали анализ сервиса экспресс-доставки

За два года с момента запуска собственной доставки продуктов торговая сеть «Пятерочка» выполнила 9 миллионов заказов. Их суммарный вес — более 92 тысяч тонн, сообщает торговая сеть.

За все время курьеры сервиса проделали путь почти в 17 миллионов километров, что можно сравнить с 460 кругосветными путешествиями. В топе самых популярных продуктов доставки — овощи и фрукты. Выбор южноуральцев, так же как и покупателей по всей стране, падает на бананы: за последние два года их заказывали более 2 миллионов раз. А репчатый лук — в каждом восьмом заказе. Общий вес заказов картофеля превысил 2 тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» уже составляет порядка 62%.

Кроме того, клиенты заботились и о своих домашних питомцах. За все время был доставлено более 1,6 млн заказов кормов и лакомств для кошек и более 109 тысяч — для собак.

«Доставка из магазинов торговой сети сейчас доступна не только жителям мегаполисов, но и миллионам россиян, проживающих даже в небольших городах. Сегодня им уже не нужно тратить время на походы в магазин, все самое необходимое, свежее и вкусное мы привозим прямо до двери. На данный момент мы выполняем около 25 тысяч заказов в день, а количество установок мобильного приложения „Пятёрочка Доставка“ превысило 4,5 млн», — отметил директор сервиса «Пятёрочка Доставка» Илья Салтанов.

Пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья могут воспользоваться промокодом ZABOTA для бесплатной доставки. Это удобно и безопасно.