Южноуральцы задолжали за электроэнергию около миллиарда рублей

Самая низкая платежная дисциплина в Челябинске, Сосновском и Аргаяшском районах

В Челябинской области подвели итоги оплаты электроэнергии по муниципальным округам за последние пять месяцев. За этот период задолженность жителей увеличилась на 133 миллиона рублей. С начала работы гарантирующего поставщика южноуральцы недоплатили за потребленные энергоресурсы 980 миллионов рублей, сообщили в компании «Уралэнергосбыт».

Рейтинг проводился на основе начислений и оплат, а также числа зарегистрированных абонентов. На первом месте антирейтинга — Сосновский район. За пять месяцев его жители недоплатили за свет 18,9 миллиона рублей. Общая сумма долга выросла до 76 миллионов рублей. Квитанции с задолженностью приходят 40% абонентов.

На втором месте — Аргаяшский и Красноармейский районы. Здесь сумма задолженности увеличилась на 4,6 и 5 миллионов соответственно. Всего жители Аргаяшского района задолжали за электроэнергию 23 миллиона, долги имеются у 37% абонентов. В Красноармейском районе — 28 миллионов рублей, долги у 34% жителей.

На третьем месте — Челябинск. С начала года в столице области задолженность увеличилась на 65 миллионов и составила 410 млн рублей. Не оплатили выставленные счета 30% абонентов. В компании обращают внимание, что в Аргаяшском районе открыто 20 тыс. лицевых счетов, в Красноармейском районе — 24 тыс., в Сосновском районе — около 50 тыс., а в Челябинске более 500 тыс. лицевых счетов, поэтому сумма задолженности в городе-миллионнике всегда выше.

«На первом месте по оплате электроэнергии южные районы области — Агаповский, Нагайбакский, Верхнеуральский. На втором месте — Еткульский, Кизильский, Кунашакский, Нязепетровский районы, а также Снежинск и Кыштым. На протяжении пяти месяцев жители этих населенных пунктов демонстрировали отличную платежную дисциплину. Чуть хуже результаты в Еманжелинском, Карталинском, Кусинском и Октябрьском районах. Эти населенные пункты на третьем месте», — добавили в компании «Уралэнергосбыт».

Энергетики напоминают, что своевременная оплата и передача показаний гарантирует прозрачность и точность начислений. По закону оплачивать электроэнергию нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Если вы оплачиваете электроэнергию позже указанного срока, то деньги могут не поступить на лицевой счет вовремя и в квитанции отразится задолженность.

При превышении задолженности нормативного потребления в два раза, сбытовая компания вправе ограничить энергопотребление, а также взыскать средства в судебном порядке. Оплатить электроэнергию без комиссии можно: в личном кабинете или мобильном приложении «Уралэнергосбыт»; в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах Сбербанка; в отделениях «Почты России» при отсутствии на территории офисов и устройств самообслуживания Сбербанка.

С мая 2021 года расчетами за тепловую энергию занимается не АО «УСТЭК-Челябинск», как прежде, а ООО «Уралэнергосбыт» — агент компании по сбыту тепловой энергии. В компании также проконсультируют горожан по вопросам начисления за отопление и горячее водоснабжение.

