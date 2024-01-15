Южноуральцы за год 65 тысяч раз сдали кровь для больных земляков

А кто-то даже стал донором костного мозга

По данным Челябинской областной станции переливания крови, в 2023 году южноуральцы совершили более 65 тысяч донаций. Это на тысячу больше, чем в 2022 году, сообщает в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Несмотря на морозы и снегопады, которые обрушились на Южный Урал в январе, жители области все так же активно сдавали кровь даже в праздники.

«В первые две недели января более тысячи южноуральцев приехали на Челябинскую областную станцию переливания крови, чтобы стать донорами крови и ее компонентов», — замечает Ирина Гехт.

Кстати, более 5,5 тысячи жителей Челябинской области вошли в российский Реестр доноров костного мозга, а 48 уже стали донорами костного мозга.

Благодаря донорам в прошлом году врачи спасли от гибели тысячи пациентов.