Южноуральцы вышли в финал конкурса по созданию игр

Они поборются за звание лучшего в номинации «Спорт и киберспорт»

Три команды из Челябинской области поборются за победу в финале третьего сезона всероссийского конкурса «Начни игру». Общий призовой фонд, который распределят между фаворитами четырех основных номинаций, составит 1,6 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На конкурс поступило 278 игровых проектов, из которых отобрали топ-44 — по 11 наиболее перспективных игр в каждой из четырех основных номинаций: «Семейные игры», «Регионы и языки России», «Наука, образование и здравоохранение» и «Спорт и киберспорт».

В номинации «Спорт и киберспорт» фаворитами стали команды из Челябинской области Dummy Games, Gorbulka и Nordic Games Lab.

Финал пройдет с 28 ноября по 2 декабря в рамках Недели игровой индустрии. Участники встретятся в Мастерской управления «Сенеж» в Москве. Победителей наградят на выставке РЭД ЭКСПО.

Конкурс «Начни игру» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Он призван объединить талантливых разработчиков игр, дизайнеров, гейм-дизайнеров, программистов, геймификаторов.