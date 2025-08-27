Южноуральцы выиграли больше 750 миллионов рублей за первые месяцы 2025 года

А область стала восьмой в рейтинге «везучих» регионов

За первые шесть месяцев 2025 года жители Челябинской области выиграли больше 750 миллионов рублей в лотереи. При этом регион занял восьмую строчку рейтинга регионов, где выигрывают чаще всего, сообщают в пресс-службе «Столото».

Так, в 2025 году уже 17 южноуральцев стали миллионерами, еще 7 человек выиграли от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В топ-5 самых крупных выигрышей области попали: 13,7 миллиона рублей, 2,5 миллиона, 2,2 миллиона, 1,8 миллиона и 1,5 миллиона. Все победители найдены, они уже оформили свои победы и отправили документы для подтверждения розыгрыша.