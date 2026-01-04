Южноуральцы выиграли более 76 млн рублей в лотерее

Один счастливчик выиграл миллион, но так и не забрал его

Жители Челябинской области выиграли более 76 миллионов рублей в «Новогоднем миллиарде» от «Русского лото». Всего более 360 тысяч билетов оказались выигрышными, сообщает пресс-служба «Столото».

Среди счастливых билетов — один на миллион рублей. Победитель этого приза пока не заявил о себе, чтобы получить деньги. Его личность, а также точный город или округ, где был куплен билет, не раскрываются.

Новогодний тираж 2026 года побил все рекорды в истории российских государственных лотерей. Общая сумма разыгранных призов превысила 4,2 миллиарда рублей. Обладателями миллиарда рублей, поделивших его поровну, стали жители Свердловской, Новосибирской и Тюменской областей.