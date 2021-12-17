Южноуральцы выбирают Турцию, Египет, Азербайджан, Беларусь и США для путешествий на Новый год

Все больше челябинцев предпочитают уехать на праздники за границу

Аналитики сервиса Яндекс. Путешествия посчитали, куда чаще всего на новогодние каникулы улетают челябинцы. В лидерах: Турция, Египет, Азербайджан, Беларусь и США. Среди российских городов популярнее всего Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Яндекса.



В 2021 году количество челябинцев, которые планируют улететь на отдых в новогодние праздники выросла на 41%. При этом поездки по России тоже участились на 40%. В прошлом году количество поездок было ниже из-за ковидных ограничений.

Чаще всего южноуральцы летают в Баку, Минск, Стамбул, Анталию и Нью-Йорк и планируют поездку на 7-8 дней.

Средняя цена авиабилетов по России в обе стороны на одного человека составила 18 500 рублей, это на 11% дороже, чем в прошлом году. Цена аналогичного перелёта за границу снизилась на 15% до 36 700 рублей.