Южноуральцы выбирают «Народного участкового»

Районный этап продлится до 20 сентября

Сегодня в Челябинской области стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый-2024». Участниками акции стали 98 участковых уполномоченных полиции из районных подразделений МВД.

Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание народного участкового, на официальном сайте регионального ГУ МВД размещены их анкеты с фотографиями.

Выбрать тех, кто понравился, легко: один клик по кнопке «Проголосовать» в центре фото — быстрая авторизация через соцсеть (ОК или ВК) — голосование. Это надо сделать до 20 сентября.



Набравшие наибольшее число голосов участковые проходят в областной тур, который состоится с 7 по 16 октября. Уже 17-го станет известен победитель — ему предстоит побороться за звание «Народного участкового» с коллегами из других субъектов России. Финал пройдет в форме федерального голосования на сайте МВД России.