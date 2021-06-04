Южноуральцы выбирают красивые даты для бракосочетаний

В областном ЗАГСе назвали популярные среди молодоженов свадебные дни

В государственном Комитете по делам ЗАГС Челябинской области назвали популярные среди будущих молодоженов свадебные даты. Нередко будущие супруги для бракосочетаний выбирают красивое сочетание цифр в дате, для других важно сочетание планет или совпадение со знаменательной датой.

Некоторые субботы наступившего лета забронированы сотнями молодоженов.

«В последнее время красивые даты набирают популярность среди пар, желающих заключить брак. Молодожёны, которым важно, чтобы дата свадьбы по-особенному смотрелась в паспорте, заранее подают заявления на заключение брака», — рассказали в региональном комитете.

Так, завтра, 5 июня, — Всемирный день окружающей среды. В это день сочетаются браком 286 пар, а на 7 июля (07.07.) запланировано 93 регистрации заключения брака. 8 июля, во Всероссийский день семьи, любви и верности, планируют заключить брак всего 94 пары. Также в этому году популярными являются даты, в состав которых входит число 21, например, на 21.07.2021 подано 100 заявлений, а на 21.08.2021 уже 343 заявления, отметили в ЗАГСе.