Южноуральцы вошли в топ самых «лайкающих» россиян

Челябинская область — в числе лидеров по количеству реакций на одного пользователя в соцсети «ВКонтакте»

VK узнала, какой контент российские пользователи соцсетей больше всего лайкали «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Дзене» в 2024 году, а также какие регионы и поколения оказались самыми активными по количеству реакций в соцсетях. Исследование приурочено ко Дню лайка, который пользователи Рунета отмечают 1 марта уже в третий раз.

Так, пользователи «ВКонтакте» больше всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству. В топ-5 среди пользователей ОК вошли сообщества о кулинарии, питомцах, юморе, поздравлениях и книгах. В «Дзене» по числу лайков в 2024 году в топе «Общество», «Новости», «Домашние животные», «Отношения», «Еда и напитки».

Среди всех типов и тематик контента больше всего реакций пользователи «ВКонтакте» поставили клипу о собаке, где человек спустя три года находит своего питомца. Аудитория ОК поставила наибольшее число «классов» и других реакций публикациям, где пожарные из Екатеринбурга поздравили женщин с 8 Марта и где студент медицинского вуза спас пассажирку Московского метрополитена.

По данным аналитиков VK, всего российские пользователи «ВКонтакте», ОК и «Дзена» поставили свыше 110 миллиардов реакций за 2024 год. Причем женщины реагируют на контент более активно, чем мужчины. «ВКонтакте» второй год подряд на них приходится 62% оставленных лайков, такая же доля среди всех реакций за 2024 год принадлежит пользовательницам в «Дзене». В ОК еще больше — 67% «классов» и других реакций поставили именно женщины.

Что касается возрастных групп, «ВКонтакте» самыми активными остаются пользователи 16—24 лет, то есть представители поколения Z. В течение прошлого года они поставили 27% всех реакций в соцсети. На втором месте (24%) — пользователи, которым 35—44 года, или поколение X, на третьем (20%) — 25—34 года, поколение Y, или миллениалы. В ОК же первое место по количеству реакций заняли люди 35—44 лет (24%), второе — пользователи 45—54 лет (23%), а третье — зрелые люди в возрасте 55—64 лет (19%).





Команда аналитики VK также изучила, какие российские регионы лидируют по количеству реакций на одного пользователя соцсети. Так, среди аудитории «ВКонтакте» в топ-5 вошли Челябинская область, Санкт-Петербург, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская области. В ОК самыми щедрыми на реакции стали пользователи из таких регионов России, как Воронежская область, Ставропольский край, Иркутская область, Краснодарский край и Кемеровская область. В «Дзене» в топ-5 вошли Калининградская, Астраханская, Ивановская, Волгоградская и Томская области.