Южный Урал вошел в топ-10 регионов по числу заявок на конкурс «Учитель будущего. Студенты»

От региона в соревновании примут участие более 230 студентов

Более 230 студентов из Челябинской области примут участие в конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Регион попал в десятку субъектов РФ с наибольшим числом заявок. Всего на конкур заявились 12 тысяч будущих педагогов. Им предстоит дистанционное тестирование на грамотность, а также общекультурный и предметный тесты.

«В конкурсе „Учитель будущего. Студенты“ принимают участие представители всех 85 регионов России, а также иностранные студенты из Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана, Китая, обучающиеся в российских вузах. Самыми активными по количеству регистраций оказались будущие учителя начальных классов, учителя иностранного языка (английский), математики и педагоги-психологи. Гендерный состав участников равный: мужчины и женщины одинаково активно проявили интерес к конкурсу», — сообщает пресс-служба организатора конкурса АНО «Россия — страна возможностей».

600 участников, набравших наибольшее количество баллов, примут участие в межрегиональных полуфиналах. Они пройдут в шести регионах России с 24 февраля по 9 апреля. 150 победителей попадут в финал.