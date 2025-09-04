Южноуральцы вновь выберут народного участкового

Победителя объявят в День образования службы уполномоченных



В Челябинской области жители смогут выбрать народного участкового на всероссийском конкурсе МВД. Он пройдет в три этапа, заключительный — в ноябре. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

Отбор конкурсантов пройдет с 11 по 20 сентября. Выбрать любимого участкового можно будет на сайте ГУ МВД Челябинской области. Победители определяются количеством голосов. Лидеры автоматически перейдут во второй этап. Победителю предстоит выдержать конкуренцию со своими коллегами из других регионов.

«Акция является ежегодной, она направлена на повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел, поддержание престижа службы и формирование позитивного образа стража правопорядка. Реализуемый Министерством внутренних дел Российской Федерации проект стал свидетельством устойчивых партнерских отношений между полицией и обществом», — рассказали в ведомстве.

Итоги конкурса будут известны 17 ноября — в День образования службы участковых уполномоченных полиции в системе МВД России.