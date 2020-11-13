Южноуральцы вновь «подарили» мошенникам более полумиллиона рублей

Сразу несколько человек удалось обмануть псевдосотрудникам банка.

В Челябинской области сразу трое местных жителей стали жертвами мошенников. Злоумышленники воспользовались одной из самых распространенных схем: представились сотрудниками банков. Жители Миасса, Озерска и Троицка доверились им и перевели свои средства на указанные счета. Пострадавшие передали мошенникам 600 тысяч рублей.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 („Мошенничество“) и 158 („Кража“) Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых в совершении противоправных действий», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Южноуральцев просят оставаться бдительными и не продолжать диалог с незнакомцами, называющими себя сотрудниками банков. Служба безопасности кредитной организации не будет во время звонка просить переводить ваши средства, называть смс-сообщения, которые вам приходят, а также диктовать данные карты. Если вы сомневаетесь, с реальным ли сотрудником говорите, завершите звонок и перезвоните по номеру горячей линии банка, чтобы убедиться, что ваши средства в безопасности.