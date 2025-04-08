Южноуральцы вместе с ОТВ продолжают приближать победу

Телемарафон в поддержку бойцов СВО состоится в Челябинской области уже в 22‑й раз

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Телеканал ОТВ вместе с Народным фронтом вновь проводит телемарафон в поддержку бойцов специальной военной операции. В среду, 9 апреля, акция «Всё для Победы!» состоится в Челябинской области уже в 22-й раз.

Традиционно телемарафоны приурочены к памятным датам, дням воинской славы России, и этот не станет исключением: в этот день страна отмечает 80-летие взятия штурмом Кенигсберга — немецкого города-крепости, который ныне носит имя Калининград.

Традиционно телезрителей ОТВ ждут тематические сюжеты, спецрепортажи и — весь день на экране — специальный QR-код, по которому можно будет перевести любую посильную сумму.

На собранные деньги для бойцов «за ленточкой» Народный фронт купит необходимые им вещи и оборудование.