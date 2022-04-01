Южноуральцы смогут отправиться в путешествие по программе студенческого туризма

Воспользоваться предложением смогут учащиеся вузов и молодые специалисты в возрасте до 35 лет

Программа молодежного и студенческого туризма стартует в России с 1 июня. Воспользоваться ей смогут учащиеся вузов, а также молодые специалисты до 35 лет. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, пишет ТАСС.

«В рамках программы молодые люди смогут путешествовать по регионам и останавливаться в кампусах и общежитиях вузов по доступным ценам», — говорится в сообщении.

Участники программы смогут выбрать несколько направлений, среди которых научно-популярный туризм с целью профессионального развития, профориентационный — для краткосрочного погружения в интересующие специальности, а также культурно-познавательный и рекреационный — для культурного и личностного развития.

«По предварительным расчетам, воспользуются программой более 10 тысяч молодых людей. Для них разработано свыше 450 авторских турпродуктов, мероприятий и различных культурно-познавательных программ», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил: в этом году участие в программе принимают 155 вузов из 98 городов России. Отправиться в путешествие — в группе или индивидуально — можно будет не только летом, но и во время учебного года.