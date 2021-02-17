Как на Южном Урале работает почта в февральские праздники

Мы узнали для вас расписание на каждый день

Отделения «Почты России» изменят привычный график работы из-за грядущих праздничных дней. Получить посылки, отправить письма и оплатить счета южноуральцы смогут по новому расписанию.

«20 февраля почтовые отделения по всей стране закроются на час раньше. 21 и 24 февраля они будут работать по обычному графику, а 22 февраля — по расписанию субботы», — сообщает пресс-служба Челябинского филиала «Почты России».

В День защитника Отечества посетить отделения не получится, он объявлен выходным.

Проверить график работы отделений можно на официальном сайте или в мобильном приложении.