Как в самолете. В скоростной «Ласточке» Челябинск — Магнитогорск будут предлагать завтрак и ужин

А пока пассажирам доуступны напитки, снеки и выпечка

Жители и гости Челябинской области, выбравшие электропоезд «Ласточка» в качестве транспорта до Магнитогорска, смогут перекусить прямо в пути. Услуга по предоставлению питания появилась в поезде недавно, пока пассажирам предлагают только выпечку, снеки и напитки.

«Организатор проекта — АО „Железнодорожная торговая компания“. При разработке меню специалисты АО „ЖТК“ учитывали опыт организации питания в скоростных электропоездах других железных дорог, а также результаты опроса пассажиров», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Совсем скоро меню в «Ласточках» расширят, по пути в электропоезде можно будет полноценно позавтракать или поужинать. Кроме того, в ближайшее время обещают разнообразить ассортимент фирменных блюд.