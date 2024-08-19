Южноуральцы увидят «осетровую луну» в ночь на 20 августа

Такое явление бывает в среднем раз в 15 лет

Поздно вечером 19 августа жители Челябинской области смогут увидеть «осетровую луну» — сочетание суперлуния и «голубой луны». По данным ученых, такое явление бывает раз в 10—15 лет, в следующий раз его можно будет наблюдать только в 2037 году, передает портал abcnews.com.

Максимально близко к Земле «осетровая луна» окажется в 23:26 по челябинскому времени. Она будет больше и ярче, чем обычная луна.

По данным ученых, суперлуние — явление не такое уж и редкое. Например, в этом году это первое суперлуние, за ним последуют еще три: 17 сентября, 17 октября и 15 ноября. Что касается «голубой луны» — явления, когда за один календарный месяц происходит два полнолуния, — то она бывает месячной и сезонной. Однако это не значит, что увидеть такую луну можно каждый месяц или сезон. Следующая «голубая луна», например, будет только в 2027 году.

Когда эти два события совпадают, получается «осетровая луна». Она примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем обычная. А свое название она получила от индейских племен, которые в это время ловили в озерах осетров.