Южноуральцы увидели спутники Илона Маска

Они выстроились на звездном небе ровной линией

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Жители Каслей и Аргаяша стали свидетелями необычного космического явления — целой полоски из «звезд». Кто-то принял вереницу ярких точек за парад планет, однако это были интернет-спутники Starlink компании Илона Маска. Читатели Первого областного информагентства сумели заснять их на видео.

SpaceX отправляет на орбиту партии по несколько спутников. Все они выстраиваются на звездном небе в ровную линию, которую можно наблюдать невооруженным глазом. Такую цепочку, двигающуюся вокруг Земли, называют «поездом».

Следующий раз Starlink запустят сегодня ночью. Это будет уже 204-я партия интернет-спутников. На сегодняшний день в космос отправили уже 7272 аппарата.