Южноуральцы участвуют во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Жители Челябинской области отправили 3 662 заявки на конкурс

Жители Южного Урала продемонстрировали высокую активность в заявочной кампании Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», сообщает сайт правительства Челябинской области. По итогам кампании, завершившейся недавно, свои инициативы на участие в конкурсе представили 3662 южноуральца — на 14% больше, чем в прошлом году. Это составляет значительную часть от общего числа участников по всей стране — более 74 тысяч человек, что на 34% больше, чем в 2024 году.

Геннадий Гурьянов, первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей», отметил высокий уровень вовлеченности граждан в проект и растущую популярность конкурса, охватывающего все регионы России. Он подчеркнул, что конкурс способствует развитию проектной культуры и предоставляет реальную поддержку инициативам, направленным на улучшение жизни в регионах.

В этом году основную массу участников (90%) составляет молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, предлагающая проекты по 13 номинациям, охватывающим широкий спектр направлений — от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Для детей младше 13 лет предусмотрена специальная номинация «Нити моей родословной», а номинации «Моя педагогическая инициатива» и «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы» открыты для всех возрастов.

Сейчас проекты проходят заочную экспертизу. Процесс продлится до 26 мая. После этого отберут 300 финалистов для очной презентации перед федеральными экспертами. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отметила укрепление экспертного сообщества конкурса и системную поддержку проекта со стороны Совета Федерации.

В этом году победители конкурса смогут получить грант до 1,5 млн рублей от Росмолодежи, а финалисты получат доступ к расширенной программе наставничества и дополнительным образовательным модулям. Организаторы подчеркивают важность постконкурсного сопровождения участников, обеспечивающего дальнейшее развитие их инициатив. Награждение победителей состоится в рамках Петербургского международного экономического форума. Запись трансляции пресс-конференции доступна в официальном сообществе конкурса «ВКонтакте».