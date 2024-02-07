Южноуральцы тратят на романтические свидания до 10 тысяч рублей

А больше половины участников опроса считают, что приглашать на романтические встречи должны женщины

В преддверии Дня всех влюбленных аналитики «Авито» рассказали ИА «Первое областное», что 54% жителей Челябинска тратят на свидания от 2 до 10 тысяч рублей. Опрошенные рассказали, как часто и где они предпочитают проводить романтические встречи.



Больше половины опрошенных южноуральцев (54%) часто ходят на свидания. Из них 9% посещают романтические встречи два-три раза в неделю. В основном это молодежь 18—24 лет и преимущественно мужчины (10% против 6% женщин). При этом, по мнению большинства, быть инициатором свидания может как мужчина, так и женщина (77%).



Готовы тратить на свидания и подготовку к ним от 2 до 5 тысяч рублей в месяц 30% респондентов. Около 10 тысяч могут потратить столько же (30%) опрошенных жителей Челябинска. Менее 2 тысяч согласны тратить 27% южноуральцев.



По мнению большинства опрошенных (43%), платить на первом свидании должен мужчина. Причем чаще так отвечали мужчины, чем женщины (62% против 53%). Также 33% считают, что мужчина может заказать такси или подвезти даму до и после свидания.



Самое популярное место для романтических встреч среди опрошенных — кафе. Встречаться там предпочитают 66% респондентов. На втором месте парк или набережная (52%). Также южноуральцы любят встречаться в кино (31%), а 17% — в местах с активными развлечениями.

