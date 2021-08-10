Южноуральцы столкнулись со сложностями оформления сертификата после прививки от COVID-19

Наиболее частая причина сбоя — неподтвержденная учетная запись на Госуслугах

В Центре управления регионом Челябинской области рассказали об обращениях южноуральцев для получения сертификатов прививки от коронавирусной инфекции. Центр ведет мониторинг обращений граждан через социальные сети и платформу обратной вязи. За неделю через платформу поступило 3716 обращений. И большинство — 3 420 — связано с вакцинацией. Самые популярные запросы — это получение сертификата, сообщили в ЦУР.

Наиболее частая причина сбоя — неподтвержденная учетная запись на портале Госуслуг.

«Перед вакцинацией необходимо обязательно проверить свои данные на портале. Для решения проблемы также можно обратиться в больницу, к которой вы прикреплены. Медорганизация выяснит причину отсутствия сертификата. В некоторых случаях пользователь мог неправильно указать СНИЛС или другие данные», — отмечает руководитель Центра управления регионом Челябинской области Артур Фахрутдинов.

Также ЦУР Челябинской области запустил телеграм-бот по вакцинации. Онлайн-помощник @vaccine74_bot — навигатор до ближайшей больницы, где можно поставить прививку. За две недели им воспользовались больше 1200 южноуральцев. Также ЦУР ведет активную работу по выявлению фейков и объявлений о продаже поддельных сертификатов. Только за июль специалисты нашли почти 300 организаций, которые продают поддельные документы.

«С начала июля АНО „Диалог“ по поручению правительства ведёт в интернете поиск поддельных ресурсов по продаже сертификатов о вакцинации. Мошенники предлагают от 2500 до 7000 за бумажный сертификат. Обещают даже сделать это задним числом: тогда цена вырастает и доходит до 20 000 рублей. Никаких записей на Госуслугах от такой бумажки не появится», — рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

Все пункты вакцинации в регионе также можно найти в Google и Яндекс Картах. А полная информация об ограничениях из-за коронавируса находится на портале стопкоронавирус. рф. Интерактивная карта обновляется в еженедельном режиме. Также здесь указаны данные официальной статистики о выявленных случаях заболевших, выздоровевших и умерших от коронавируса.