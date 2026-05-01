Южноуральцы сталкиваются с телефонными мошенниками перед майскими праздниками

Пик активности злоумышленников приходится на рабочее время

В период майских праздников традиционно растет активность мошенников. Чаще всего жители Челябинской области сталкиваются с телефонными звонками от «мобильного оператора» об истечении тарифа, следует из аналитики Ozon.

На втором месте — звонки от «полиции» или «больницы» о том, что близкий попал в беду (22%). Замыкает тройку «безопасный счет» от лжесотрудников банка (19%). 80% за последний год не сталкивались с мошенниками, а 17% вовремя распознали обман. Причем молодежь 18-26 лет (31%) чаще других говорит, что умеет «отсеивать» подозрительные контакты.

Основной канал атак — телефонные звонки (61%), следом идут мессенджеры (40%). Пик активности мошенников приходится на рабочее время (52%). Эксперты советуют не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из СМС и включать подтверждение входа в аккаунт.