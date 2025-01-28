Южноуральцы стали тщательнее следить за своим здоровьем

В 2024 году диспансеризацию прошли более миллиона взрослых жителей региона

В 2024 году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли более миллиона взрослых жителей Челябинской области, это на 20% больше, чем 2023 году, и вдвое — чем в 2020-м, сообщает пресс-служба территориального отделения ФОМС.

«Также более 100 тысяч граждан обратились в медицинские организации для оценки репродуктивного здоровья, 177,5 тысячи — прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19», — рассказали в ведомстве.

В 2024 году в ходе диспансеризации выявлено почти 174 тысячи заболеваний. Из них болезни системы кровообращения составили 57,4 тысячи случаев, патологии органов дыхания — 6,4 тысячи, сахарный диабет — 4,4 тысячи, злокачественные новообразования — 3,2 тысячи случаев.

«Среди факторов риска развития заболеваний лидируют нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела и ожирение, а также высокий сердечно-сосудистый риск, повышенные холестерин и сахар крови», — уточняют медики.

Также сообщается, что в последнее время изменилась возрастная структура граждан, проявляющих внимание к своему здоровью: если раньше основную долю составляли жители пенсионного возраста, то сегодня почти каждый второй обследованный — трудоспособный гражданин от 18 до 64 лет.

«Соответственно, большее число заболеваний, являющихся основными причинами инвалидности и смертности, мы можем обнаружить на ранней стадии, когда есть возможность их успешно вылечить или взять на контроль. Кроме того, своевременное выявление факторов риска позволяет и вовсе предотвратить развитие тех или иных патологий», — говорит главврач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

ТФОМС Челябинской области напоминает: диспансеризация и другие профилактические мероприятия проводятся в поликлинике по месту жительства. С паспортом и полисом ОМС нужно обратиться в регистратуру либо в кабинет профилактики. Обследования также могут быть проведены выездными бригадами по месту работы и учебы. Работающие граждане для прохождения диспансеризации имеют право на один оплачиваемый выходной день, работники пенсионного и предпенсионного возраста — два оплачиваемых выходных дня (ст. 185.1 Трудового кодекса РФ).

Между тем челябинка обнаружила приписки в электронной карточке поликлиники.