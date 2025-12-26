Южноуральцы стали на 25% чаще обращаться к стилистам накануне праздника

Средняя стоимость консультации начинается от 2,5 тысячи рублей

В преддверии Нового года южноуральцы активнее привлекают профессионалов для создания идеальных праздничных образов. В ноябре — декабре 2025 года спрос на услуги стилистов в регионе вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба платформы «Авито».

Наиболее востребованной услугой стал подбор образа. Интерес к нему увеличился в 4,5 раза. Также значительно вырос спрос на онлайн-услуги. Например, в 3 раза чаще заказывают карты стиля и разбор гардероба. Популярнее стало и онлайн-сопровождение.

К слову, средняя зарплата для специалистов салонов красоты в Челябинской области выросла на 26%. В ноябре и декабре она составила почти 108 тысяч рублей в месяц. Больше всего зарплата выросла у визажиста — на 46%, до 79 тысяч. У парикмахеров — на 33%, у мастеров по наращиванию ресниц — на 31%. Зарплаты там доходят до 105 тысяч рублей.

Специалисты в этой сфере чаще всего работают по гибкому графику (2/2, 3/3), а их окончательный доход зависит от опыта, формата занятости и системы бонусов.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что рост зарплат в 2026 году станет избирательным и замедлится. Рынок труда завершает переход в новую фазу, когда зарплаты перестанут расти массово из-за дефицита кадров.