Южноуральцы стали чаще покупать противоугонные системы для автомобилей

Рассказываем, какие виды установок существует и какую лучше выбрать для своей машины

Угон автомобиля — не самое приятное, что может случиться с любым автовладельцем. По информации ИА «Первое областное», за минувший год в Челябинской области совершено более 400 угонов. Чаще всего это были автомобили марок «Тойота Камри», «Киа Рио», «Лада Приора» и другие. Вероятно, поэтому в этом году среди южноуральцев возрос спрос на противоугонные системы: весной автолюбители покупали их на 30% чаще, чем весной 2021 года. Какие «противоугонки» лучше выбрать, журналисту ИА «Первое областное» рассказали эксперты «Авито».

Виды противоугонных систем

Все существующие на сегодняшний день противоугонные системы можно разделить на четыре категории: механические, электронные, радиопоисковые и спутниковые. Самые простые из них — механические, самые сложные — спутниковые, однако и у тех, и у других есть свои недостатки. Остановимся на каждом из видов подробнее.

Механические противоугонные системы

Самые простые устройства, цель которых — замедлить вскрытие автомобиля. Обычно их делят на две группы: замки-блокираторы и кнопки-секретки. Блокираторы устанавливаются на руль, колесо, коробку передач или другие элементы и блокируют их. Кнопки при нажатии на них размыкают электросеть машины и не позволяют ей завестись. Обычно их маскируют под интерьер автомобиля, однако, чтобы кнопка сработала, необходимо установить ее так, чтобы злоумышленник незаметно для себя нажал на нее.

Электронные противоугонные системы

Самые популярные среди автомобилистов. Их бывает несколько видов, но основная задача всех подобных систем — распознавание попытки взлома и блокировка:

автосигнализации, «распознав», что автомобиль открывает не владелец, сразу же включают сирену. Более усовершенствованные модели передают тревожный сигнал владельцу через GSM;

иммобилайзеры, которые работают по принципу распознавания кода доступа. Если введен неверный код, система блокирует автомобиль. Такими обычно оснащены все современные машины;

транспондерные системы, которые работают по принципу приемника и передатчика. Система разблокируется лишь тогда, когда владелец поднесет к приемнику передатчик с кодом, и он совпадет с заданным;

биометрические системы, в которые заносятся голос, отпечаток пальца или радужка глаза владельца. Если машину попытается завести человек, чьи параметры не совпадают с заданными, двигатель заблокируется.

Радиопоисковые системы

Такие состоят из приемо-передающих устройств и датчиков. Работают они следующим образом: приемники улавливают сигналы датчиков и передают их в диспетчерский центр, где контролируется состояние и местонахождение автомобиля. Их преимущество — хорошая проникающая способность. То есть, если автомобиль угнали, то отследить его можно будет даже в том случае, если он находится в гараже или на подземной парковке. Если же автомобиль оказался за пределами города, то отследить его местоположение будет невозможно.

Спутниковые системы

Эти системы работают по тому же принципу, что и радиопоисковые системы. Однако они существенно отличаются друг от друга: если автомобиль окажется за городом, то его можно будет легко найти, так как такие спутниковые системы осуществляют слежение с помощью каналов GPS. А если автомобиль с такой системой загонят в гараж или на подземную парковку, то сигнал пропадет.

Какую противоугонную систему выбрать?

«Ни одна противоугонная система не способна обеспечить максимальную защиту автомобиля. У каждого вида есть преимущества и недостатки, поэтому самый надежный вариант — одновременно использовать оборудование разных типов. Наилучшие охранные свойства показывает комбинация механических блокираторов с электронными системами, а в случае, если машина регулярно остается на неохраняемой стоянке или входит в список самых угоняемых моделей, можно добавить спутниковую или радиолокационную систему»,— советуют эксперты.

Кроме того, при выборе «противоугонок» или их комбинаций нужно учитывать несколько критериев:

класс автомобиля. Недорогие или старые машины угоняют редко, и делают это в основном хулиганы, поэтому в таком случае иммобилайзера или автосигнализации будет достаточно. Для дорогих автомобилей эксперты советуют использовать следующую комбинацию: радиолокационное и спутниковое оборудование плюс биометрическую систему;

устойчивость к интеллектуальному, или «цифровому» взлому. Автовладельцам следует учитывать, что профессионалы используют такие системы, как кодграбберы и ретрансляторы, в таком случае даже самые лучшие системы могут оказаться бесполезными. Зато точно защитит блокиратор, так как по сути это обычный замок. Биометрическая система также не позволит угнать автомобиль;

дополнительные опции противоугонных систем. Среди электронных систем есть такие, которые обеспечивают дополнительную защиту автомобиля. Например, дистанционное открывание дверей или запуск двигателя и другие. Конечно, стоить такие будут дороже, но и спать автовладельцы будут спокойнее;

монтаж противоугонной системы. Разработка и монтаж даже самых сложных систем должны быть индивидуальными, а не типовыми, иначе это снизит охранные свойства «противоугонок». Кроме того, эксперты советуют обращаться за установкой каждой из систем в разные сервисные центры.

Эксперты советуют автовладельцам подходить ответственно не только к установке таких систем, но и к их приобретению. Покупать «противоугонки» следует только у проверенных производителей и продавцов.