Южноуральцы стали чаще отправлять посылки на Кубу

Почтовый поток увеличился и в ряд других стран

За первое полугодие 2024 года жители Челябинской области стали чаще отправлять посылки на Кубу, в Румынию и Аргентину. Количество отправлений по сравнению с первым полугодием 2023 года увеличилось на 400%, 266% и 200% соответственно, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

На 200% также выросло количество отправлений в Тунис и Бахрейн, на 166% — в Пуэрто-Рико, на 150% — в Египет и Албанию.

Однако наибольшее число посылок жители региона отправили в США, Китай, Германию, Израиль и Казахстан. В Штаты, например, ушло 26% от общего числа писем и посылок.

«Экспортеры стали чаще выбирать формат мелкого пакета, который подходит для отправлений до 2 килограммов. Больше всего посылок отправляют жители Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Златоуста и Копейска»,— рассказали в реготделении «Почты России».

Почта постоянно увеличивает количество направлений, куда можно отправить письмо или посылку. Например, в июне запустили доставку в 14 стран Африки, а весной возобновили прием EMS-отправлений в Новую Зеландию. Всего на сегодняшний день южноуральцы могут отправить посылки в более чем 140 стран.