Южноуральцы стали чаще оформлять брачные договоры

Одна из причин — рост количества разводов

В 2021 году жители Челябинской области оформили 3592 брачных договора. Это 16% от общего числа зарегистрированных за этот период в регионе браков. Точно такой же показатель в среднем по стране, и это значительно больше, чем пять-десять лет назад, сообщает нотариальная палата региона.

Одна из причин популярности брачных договоров — увеличение количества разводов. Например, в Челябинской области их число выросло на 19%. Поэтому все чаще молодожены принимают решение заранее договориться о ряде вещей, которые не придется в будущем решать через суд. В прошлом году россияне оформили 148,3 тысячи брачных договоров, что составляет 16% от общего числа зарегистрированных за тот период браков. За последние пять лет их количество выросло на 67%.

Брачный договор — это соглашение между супругами, в котором определено, кому и на каких условиях принадлежит недвижимость, вклады, машины, бизнес-активы, паи, ценные бумаги и прочее имущество. По общим правилам всё, что у человека было до брака, является его личной собственностью. Всё, что нажито в союзе, кроме подарков и наследства, считается общим и при разводе делится пополам.

Одна из причин заключить брачный договор — ипотека. В практике нотариусов бывают случаи, когда брачный договор нужен паре, где один из супругов отбывает наказание в исправительном учреждении.

В пандемию стало больше брачных договоров между парами, в которых один из супругов занимается бизнесом. Например, доля в ООО, все связанные с этим права и обязанности переходят мужу, а квартира — жене. Это делается для того, чтобы при банкротстве или долгах компании вывести «из-под удара» жилье семьи.

«Нотариус всегда настроен серьезно. Как и при любой сделке, он разъясняет сторонам правовые последствия, проверяет волеизъявление и множество других деталей. Начиная от действительности паспортов и даты регистрации брака. И заканчивая тем, не находится ли указанная в договоре недвижимость под залогом, а кто-либо из супругов — в статусе банкрота. Также нотариусы отправляют запросы в ЗАГС. Важно убедиться, что называющие себя супругами люди, которые сидят напротив и трепетно держатся за руки, действительно женаты», — рассказали в пресс-службе нотариальной палаты.

Брачный договор может описывать, как выстраивается семейный бюджет, кто какие расходы на себя берет, предусматриваются ли взаимные выплаты в браке и после него. Можно делить имущество, которое уже есть, и то, что появится в будущем.

Отметим, брачный договор не может ограничивать дееспособность и гражданские права супругов — запрещать работать, обращаться в суд, путешествовать и так далее. Также в него нельзя включать положения, касающиеся детей.