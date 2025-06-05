Южноуральцы стали больше доверять губернатору

Также растет уровень осведомленности о деятельности главы Челябинской области

Работу губернатора Челябинской области Алексея Текслера в положительном ключе оценили 72,4% населения. За последние 4 года глава региона в плюсовых оценках идет только в рост, рассказали ИА «Первое областное» в Центре общественного мониторинга и проектов.

Опрос проводился на всех территориях Челябинской области. В нем приняли участие почти 18 тысяч человек. Респонденты рассказывали, доверяют или не доверяют губернатору, ставили оценки его работе.

В положительном ключе работу Алексея Текслера оценивают 72,4% населения, в 2021 году так считали 60,3%. Уровень осведомленности о деятельности губернатора составляет 87,2% против 75,6% четырьмя годами ранее. Доверие Алексею Текслеру, согласно опросу, выражают 73,9% южноуральцев.

В конце прошлого года президент Владимир Путин утвердил обновленные критерии оценки губернаторов. Первый в списке из 21 пункта — доверие к власти.

Напомним, сегодня, 5 июня, губернатор Челябинской области выступит с обращением к депутатам Заксобрания. Глава региона озвучит планы развития на ближайшее будущее.