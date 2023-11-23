Южноуральцы собрали около тысячи учебников для школьников Запорожья

На этой неделе их отправят в школьные библиотеки

Около тысячи учебников и рабочих тетрадей будут переданы на днях в школьные библиотеки Запорожской области. Книги были собраны юными южноуральцами из «Движения Первых», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Мы видим потребность новых регионов в учебной литературе, поэтому и решили провести сбор книг. Собраны учебники по литературе, истории, русскому языку, биологии, физике, химии и другим предметам»,— говорит председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Челябинской области Светлана Буравова.

В акции также принимала участие Федерация баскетбола Челябинской области, на базе которой действует первичное отделение «Движения Первых». Спортсмены собирали баскетбольные мячи и книги о спорте.