Южноуральцы собрали более полумиллиона рублей на телемарафоне ОТВ

Средства направят на закупку оборудования для бойцов СВО

В День народного единства на телеканале ОТВ прошел благотворительный телемарафон «Всё для Победы!», организованный совместно с Народным фронтом. Благодаря поддержке жителей Челябинской области за день удалось собрать 575 тысяч рублей.

Все средства будут направлены на закупку жизненно важного оборудования для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Как отмечают организаторы, каждый рубль поможет обеспечить бойцов необходимым снаряжением и техникой.

«Огромное спасибо каждому, кто принял участие и поддержал наших защитников! Ваш вклад бесценен!» — передают организаторы.

В телемарафоне принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он рассказал о реализации программы «Герои Южного Урала», а также о мерах по реабилитации и всесторонней помощи участникам СВО.

По данным организаторов, с начала 2025 года телеканал ОТВ, Народный фронт и жители региона собрали на нужды бойцов уже более 8 миллионов рублей.