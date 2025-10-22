Южноуральцы собрали 175 тысяч рублей на телемарафоне «Всё для Победы!»

На эти деньги закупят необходимое бойцам СВО оборудование

Телезрители ОТВ собрали 175 тысяч рублей на телемарафоне «Всё для Победы!», который прошел в День военного связиста. Активисты челябинского отделения Народного фронта поблагодарили всех неравнодушных и сообщили, что на эти деньги закупят оборудование, о котором просили бойцы.

«Эта сумма поможет военнослужащим, но для скорейшей победы нужно делать больше. Стоимость техники, которая необходима подразделениям, исчисляется сотнями тысяч. Коптеры, детекторы дронов, амуниция — все это нужно им прямо сейчас, чтобы сохранить их жизни!» — сообщили в Народном фронте.

Напомним, телеканал ОТВ проводит телемарафоны ежемесячно начиная с 2022 года. За это время собрано свыше 36 миллионов рублей.