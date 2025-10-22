Телезрители ОТВ собрали 175 тысяч рублей на телемарафоне «Всё для Победы!», который прошел в День военного связиста. Активисты челябинского отделения Народного фронта поблагодарили всех неравнодушных и сообщили, что на эти деньги закупят оборудование, о котором просили бойцы.
«Эта сумма поможет военнослужащим, но для скорейшей победы нужно делать больше. Стоимость техники, которая необходима подразделениям, исчисляется сотнями тысяч. Коптеры, детекторы дронов, амуниция — все это нужно им прямо сейчас, чтобы сохранить их жизни!» — сообщили в Народном фронте.
Напомним, телеканал ОТВ проводит телемарафоны ежемесячно начиная с 2022 года. За это время собрано свыше 36 миллионов рублей.