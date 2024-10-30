Южноуральцы соберут помощь для бойцов СВО в ходе телемарафона

Телеканал ОТВ и Народный фронт вновь запускают тематический эфир

Телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом Челябинской области готовит новый марафон «Всё для Победы!» (16+). В День народного единства, 4 ноября 2024 года, мероприятие пройдет уже в 16‑й раз.

С девяти часов утра и до полудня в эфир телеканала ОТВ выйдут сюжеты об оказании помощи бойцам спецоперации, также зрители увидят спецрепортаж «Донбасс: вторая жизнь».

Гостями студии станут участники СВО, сотрудники южноуральского филиала фонда «Защитники Отечества» расскажут о том, какая помощь оказывается бойцам и их семьям, представители власти и общественности, которые регулярно возят «за ленточку» гуманитарную помощь, расскажут, в чем особенно нуждаются бойцы сейчас. Также ждут в эфире нынешнего главу Троицка, заместителя главы подшефного Челябинской области Волновахского района Дмитрия Гатова и многих других.

В день телемарафона на экране будет транслироваться QR-код, по которому все желающие смогут перевести средства на спецсчет. С него будут оплачены вещи, которые отправятся к бойцам на передовую.

Напомним, ОТВ — единственный в стране региональный телеканал, который участвует в проекте Народного фронта «Всё для Победы!» на регулярной основе. С февраля 2023 года проведено уже 15 марафонов, благодаря неравнодушию южноуральцев собрано более 27 миллионов рублей.