В информационном поле страны появились сообщения о том, что в РФ возобновили производство биометрических заграничных паспортов. Издания со ссылкой на источник в Гознаке заявили, что после месячного перерыва документы с микрочипами вновь начали поступать. Тем не менее в пресс-службе Гознака данную информацию опровергли, заявив, что изготовление документов по ранее поданным заявкам идет, но говорить о производстве в обычном режиме еще рано.
«При этом говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производства таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России», — сообщили в организации.
Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца, как сообщало ранее ИА «Первое областное», был приостановлен со 2 февраля. Такое решение было принято по техническим причинам: производитель микросхем для российских заграничных паспортов (АО «Микрон) проводит оптимизацию технологических процессов, чтобы покрывать нынешний уровень запросов на документ.
В чип встраивается информация о владельце, в том числе сканы с его отпечатками пальцев, а сам паспорт действует в течение 10 лет. Ранее в МВД отмечали, что для срочного выезда за границу ведомство готово оформить в короткие сроки обычный пятилетний паспорт, если у гражданина уже есть заявление на оформление десятилетнего документа. Государственную пошлину могут вернуть, но только если заявитель откажется от услуги.
Кстати, 30-процентная скидка при оплате государственной пошлины через портал «Госуслуги» была отменена с 1 января этого года. Данная мера продлевалась уже не раз, но Минфин в прошлом году не стал давать предложение о продлении скидки.
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