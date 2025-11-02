Южноуральцы смогут заселяться в отели по водительским правам

Пройти регистрацию уже можно по загранпаспорту

С 1 января 2026 года жители Челябинской области и все россияне смогут заселяться в отели по водительским правам. Этот же документ можно будет использовать при регистрации в пансионатах, санаториях, домах отдыха и кемпингах. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ размещен на сайте федерального правительства.

«В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность, либо отсутствия возможности идентификации гражданина посредством единой системы идентификации и аутентификации регистрация гражданина осуществляется на основании предъявляемого им водительского удостоверения»,— говорится в документе.

Кроме того, уже сейчас южноуральцы смогут заселяться в гостиницы, используя загранпаспорт.

Нововведение позволит упростить процедуру заселения в гостиницы и места отдыха.