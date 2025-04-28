Южноуральцы смогут выбрать скверы, которые благоустроят в 2026 году

Голосование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продлится до 12 июня

Жители Челябинской области выберут общественные пространства, которые благоустроят в 2026 году. О старте голосования за преображение парков, скверов и набережных в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Это уже традиция: мы вместе заранее определяем территории в муниципалитетах, которые будут благоустроены в следующем году. Хорошая возможность для каждого жителя воплотить в жизнь понравившийся проект», — отметил глава региона.

Преображать общественные пространства будут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». За последние годы в области благоустроили уже 1952 территории. В 2025 году в Челябинской области модернизируют 139 скверов и девять дворов.

Южноуральцы могут проголосовать за понравившийся проект до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru и в мобильном приложении «Госуслуг» «Решаем вместе».