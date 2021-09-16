Южноуральцы смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга

Достаточно лишь сдать кровь или буккальный эпителий

В Челябинской области с 18 по 25 сентября пройдет донорская акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Стать донором может любой гражданин в возрасте от 18 до 45 лет с массой тела не менее 50 килограммов, не имеющий серьезных хронических заболеваний. Для этого нужно прийти в любой медицинский центр «Инвитро», заполнить согласие и донорскую анкету, после чего можно будет сдать от четырех до девяти миллилитров крови. Не забудьте паспорт: он понадобится при создании анкеты.



Если вы не прошли по медицинским критериям или просто не хотите сдавать кровь, в Национальный регистр можно вступить, сдав буккальный эпителий из ротовой полости (мазок с внутренней стороны щеки). Заказать его можно на сайте регистра.



После оформления заказа доброволец получит по почте набор со специальными палочками, инструкцией по сбору биоматериала и соглашением на вступлении в регистр. Мазок можно брать самостоятельно, без помощи медработника, после чего биоматериал и заполненные документы нужно будет бесплатным письмом отправить по почте в Казань, где специалисты в лаборатории определят генотип добровольца, а данные включат в информационную систему Национального РДКМ.



Донорство костного мозга — один из видов помощи пациентам с раком крови и другими тяжелыми заболеваниями. Вступать в регистр нужно для того, чтобы каждому человеку с онкогематологическими заболеваниями, которому необходима пересадка костного мозга, можно было быстро найти донора. Частота совпадений по генетическому коду редка: 1 на 10 тысяч. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов спасти чью-то жизнь.

