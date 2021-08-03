Южноуральцы смогут воспользоваться туристическим кешбэком до 31 августа

Поехать на отдых по программе можно в любой регион России с 1 октября и по 24 декабря

Жители Челябинской области смогут воспользоваться кешбэком при покупке туристических путевок по России до 31 августа 2021 года. Такое решение накануне принял Ростуризм. Ранее планировалось, что программа продлится до 31 июля.

Условия программы остаются прежние: туристу на карту вернется 20 процентов стоимости тура или проживания, максимум — 20 тысяч рублей. Оплатить поездку нужно картой МИР. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. Поехать на отдых можно в любой регион с 1 октября и по 24 декабря. При этом в круиз можно будет отправиться с 1 сентября до окончания навигации. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

«Традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и др. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару», — отмечают в Ростуризме.

По данным челябинских туроператоров, самое популярное направление у туристов — российское побережье Черного моря. Около 20% жителей, которые не смогли отправиться в Турцию из-за закрытия авиасообщения, решили провести отпуск в Сочи и Крыму.



К программе подключено порядка 3000 партнеров: отелей, туроператоров, круизов и агрегаторов. Все доступные предложения и список партнеров опубликованы на сайте мирпутешествий.рф и постоянно пополняются в режиме реального времени.

Напомним, программу возврата 50 процентов стоимости поездок детей в оздоровительные лагеря по России продлили до конца года. Таким образом детям будет доступен отдых как в летние, так и в осенние каникулы.

