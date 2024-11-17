Южноуральцы смогут увидеть метеорный поток Леониды в ночь на 18 ноября

Это одно из самых ярких астрономических явлений года

Предстоящей ночью жители Челябинской области смогут увидеть метеорный поток Леониды. Ожидается, что интенсивность звездопада достигнет 20 метеоров в час. Рассказываем, в какое время лучше всего любоваться метеорным потоком.

Ежегодно пик метеорного потока Леониды приходится на середину ноября. Этот год не исключение: один из самых ярких звездопадов можно будет увидеть уже предстоящей ночью. Ожидается, что небесные тела будут проноситься со скоростью более 70 километров в час и оставлять на несколько минут небольшие следы.

Наблюдать метеорный поток лучше всего до того, как Луна поднимется над горизонтом. И, конечно же, вдали от городских огней.

Напомним, Леониды представляют собой остатки кометы Темпеля-Туттля, которые ежегодно врываются в атмосферу Земли с разной интенсивностью. Наиболее интенсивные потоки можно наблюдать раз в 33 года.