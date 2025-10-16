Южноуральцы смогут создавать домовые чаты в MAX

Для этого надо обратиться в УК с заявкой

Жители Челябинской области теперь смогут создавать домовые чаты в мессенджере MAX. Чтобы это сделать, необходимо подать заявку о создании соседского обсуждения в управляющую компанию, сообщают в пресс-службе администрации города.

Ранее уже более 100 управляющих компаний перевели домовые чаты в MAX, но теперь жильцы могут самостоятельно проявить инициативу. Когда домоуправ создаст такое обсуждение, они дадут информацию об этом в местах общего пользования.

Напомним, MAX представил новые функции для групповых звонков. Теперь там появилась функция «Поднять руку», «Зал ожидания» и запись разговоров. Также пользователи смогут создать цифровой ID с помощью водительских прав.